Fin de semaine en chanson

publié le 16/06/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui n'aime pas tout le monde parce qu'il en a fait le tour.

…Olivier de Kersauson



Une Grosse Tête économique sur un bateau, avec deux crevettes grises elle est rassasiée.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui porte des slips "Petit bateau" et des T-Shirt "Gros Paquebot".

…Bernard Mabille



Une Grosse Tête qui fond en larme à chaque fois qu’on baptise un bateau mais c'est parce qu’on casse une bouteille pleine.

… Jean-Jacques Peroni



Une Grosse Tête dont les histoires pourraient faire rougir un homard sans l'ébouillanter.

…Jean-Marie Bigard



Une Grosse Tête qui va entamer la 12ième saison de "L'Amour est dans le pré". Sa 8ième pour elle et la 1ère pour Olivier de Kersauson qui a promis de regarder à partir de lundi.

…Karine Le Marchand



Karine Lemarchand aux Grosses Têtes crédit Fred Bukajlo



