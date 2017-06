Retour sur les 24 heures du Mans avec Steevy

publié le 19/06/2017 à 17:59

Une Grosse Tête qu'on retrouve dès ce soir sur M6 pour la nouvelle saison de "L'Amour est dans le pré"… mais en attendant l'Amour sera dans le Grand Studio.

… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui préfère une pelle à la campagne qu'un râteau à la ville.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui a fait ses débuts sur M6 à l'époque où l'Amour était dans la piscine.

… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui fait l'inverse de Karine Le Marchand puisque mercredi il sera à l'affiche du film "Les Ex".

… Baptiste Lecaplain



Une Grosse Tête qui n'est pas dépaysée à la campagne puisqu'elle a l'habitude d'être dans les choux sur les questions.

… Valérie Mairesse



Une Grosse Tête qui présentera prochainement "L'amour est dans la cave" sur la chaine 20.

… Jean-Jacques Peroni



Steevy



