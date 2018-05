Meghan Markle et Harry partiraient au Canada pour leur voyage de noces

publié le 29/05/2018 à 18:53

Beaucoup pariaient sur l'Afrique mais Meghan Markle pourrait préférer le continent nord-américain qu’elle connait bien pour passer du temps avec son époux, le prince Harry. Kensington Palace n'a pas encore annoncé officiellementla destination du couple princier pour leur premier voyage à deux depuis leur mariage, mais le site américain people TMZ, souvent bien informé, annonce que c'est le Canada qui aurait été retenu.



D'après le site, le duc et la duchesse de Sussex, se rendrait dans l'état d'Alberta, au Fairmont Jasper Park Lodge, un écrin de luxe et de calme caché au cœur du parc national de Jasper au nord-ouest de Calgary. Ce sont des commandes spéciales d’équipements et le fait que les services de sécurité canadiens et britanniques seraient en pleins préparatifs qui ont mis la puce à l'oreille de la source de TMZ.

La famille royale britannique a ses habitudes dans la région puisque le roi George VI et la reine mère s'y sont rendus en 1939 et que Elizabeth II et son époux Philip ont profité des lieux en juin 2005.

Golf, paysages de montagne, excursions en canoë, randonnées, massages, dîners splendides... Le lieu promet de nombreuses activités capables de satisfaire toutes les exigences du couple.

> Fairmont Jasper Park Lodge - The Summer Experience