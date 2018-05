Mariage de Meghan et Harry : la demi-sœur de la mariée organise une soirée télé

publié le 18/05/2018 à 16:15

Ce samedi 19 mai, tous les regards se tourneront vers Londres. Y compris de l'autre côté de l'Atlantique. La demi-sœur de Meghan Markle a décidé d'organiser une fête, à son domicile en Floride, lors de laquelle ses invités et son petit-ami pourront regarder en direct l'union de Meghan Markle et du prince Harry, rapporte la chaîne américaine TMZ.



Et pas question de faire les choses à moitié pour Samantha Markle, qui impose à ses invités de s'habiller comme s'ils étaient, eux aussi, invités à Windsor. Tenues et décoration devraient donc être en accord avec la royale cérémonie. Mais pas seulement. En prévision de débordements, Samantha Markle a également mobilisé un service de sécurité pour protéger son domicile de toute interruption.

Car depuis plusieurs semaines, la famille de la future mariée, dont sa demi-sœur, fait couler bien de l'encre outre-Atlantique, attirant nombre de paparazzis à la recherche d'un nouvel esclandre. Samantha Markle avait notamment lancé à sa demi-soeur qu'elle avait tous les droits de parler à la presse, n'en déplaise à Meghan Markle. Cette dernière n'avait, selon Samantha, aucun droit de lui dire quand s'exprimer ou non "parce qu'on est l'Amérique, bon sang !", avait-elle lâché à TMZ.

Son frère et son père avaient également fait parler d'eux dans les médias du monde entier. Ce dernier, qui ne pourra participer à la cérémonie, a cédé sa place au prince Charles pour escorter Meghan Markle à l'autel de la chapelle de Windsor. Malgré tous ces règlements de comptes par médias interposés, la journée s'annonce "douce-amère" pour la demi-sœur de Meghan Markle, qui "l'aime toujours", confie-t-elle au tabloïd américain.