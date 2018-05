publié le 15/05/2018 à 13:30

Malgré la nouvelle d'une réconciliation entre Meghan Markle et son père quelques jours avant le grand mariage, une nouvelle polémique vient ternir le tableau. Thomas Markle, le père de l'actrice, s'est retrouvé au cœur d'un nouveau scandale. Les médias britanniques ont découvert que l'homme avait participé à une paparazzade factice avec le photographe Jeff Rayner.



Dans cette série de photos, on pouvait voir Thomas Markle se "préparer pour le mariage" en se faisant prendre ses mesures et en regardant une photos des fiancés les plus en vue du moment. Il se trouve que le tailleur était en vérité un assistant d'un magasin embauché pour tenir ce rôle et que la totalité des actions étaient mises en scène. Les photos auraient été vendus, d'après plusieurs estimations, aux alentours de 100.000 dollars.

D'après le site américain people TMZ, spécialisé dans les révélations fracassantes, a annoncé que Thomas Markle n’accompagnerait pas sa fille à l'autel au sein de la Chapelle St George à Windsor samedi 19 mai. pire encore : il ne viendrait pas du tout au mariage. Le père de Meghan Markle aurait expliqué ne pas avoir voulu blesser sa fille ou la famille royale en prenant ses photos qu'il qualifie a posteriori de "stupides et exagérées".

Crise cardiaque

Il explique au site américain qu'il avait eu ses raisons pour faire cette séance photo mais qu'il ne s'agissait pas d'une question d'argent. Thomas Markle a sans doute espéré améliorer son image, abîmée par les récits de ses autres enfants et de précédents clichés peu flatteurs. De plus, Thomas Markle a expliqué avoir souffert d'une attaque cardiaque il y a une semaine. Il était sorti de l'hôpital pour assister au mariage mais il aurait expliqué ne plus vouloir venir de peur d’embarrasser sa fille et la famille royale.



La famille royale n'est pas à l'abri d'un énième retournement de situation si Thomas Markle se fait pardonner et parvient à convaincre sa fille qu'il agira dans le plus strict respect du protocole. Le Palais de Kensington n'a pas infirmé ou confirmé la présence ou l'absence du père de la future mariée. "C'est un moment profondément personnel pour Mlle Markle dans les jours précédant son mariage", a indiqué un porte-parole du palais, résidence officielle du prince Harry, dans un court communiqué. "Elle et le prince Harry demandent une nouvelle fois que compréhension et respect soient étendus à M. Markle dans cette situation difficile".