Madonna élue "reine du flop" par Google

La reine de la pop est-elle devenue la reine du flop ? C'est en tout cas ce suggère Google. Madonna a en effet été élue "reine du flop" par le moteur de recherche. Depuis dimanche 14 mai, à chaque fois qu'un internaute recherche "Queen of flop", Google semble rediriger les internautes vers la page Wikipédia de la star de 58 ans.



Une mauvaise surprise pour celle qui a été sacrée femme de l'année 2016 par le magazine américain Billboard. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette dégringolade ? Une faute de frappe, de moins bonnes ventes de disques ou une réponse à ses provocations légendaires ? Le mystère reste entier.

Ce qui est sûr, c'est que Madonna n'a plus rien à prouver. Depuis trente ans, la star a aligné un nombre incroyable de succès et n'a jamais été dépassée par les modes. Elle est longtemps restée la reine incontestée des charts, avec plus de 300 millions de disques vendus et 7 Grammy Awards récoltés dans sa carrière.



"Madonna figure parmi un nombre minuscule de supers artistes dont l'influence et la carrière transcendent la musique" avait d'ailleurs écrit le magazine Billboard en décembre dernier. Peu de chance donc que trois petits mots tapés sur Google ne lui fassent perdre sa couronne à la pop star.