publié le 21/04/2017 à 11:00

C'est un rendez-vous qu'on aime bien, chaque fin d'année France 2 fait monter sur scène des petits virtuoses de la musique classique. Il s'agit de l'émission Prodiges présentée par Marianne James, dont les castings viennent tout juste de débuter à Pantin en Seine-Saint-Denis. Pour le premier jour de casting, au total 110 enfants vont défiler sous les yeux d'un jury avec les représentants de France 2, du producteur Shine, et des professionnels de la musique et de la danse. Maxim, 10 ans et demi s'avance d'abord avec son violoncelle et dans le jury des regard entendus se croisent.



C'est ensuite au tour de Marina, 12 ans, pianiste et 4 ans de piano seulement derrière elle. Mais, elle s'entraîne quand même 15 heures de piano par semaine. Mais, comme le fait remarquer le producteur Nicolas Missoffe, un prodige c'est d'abord un enfant qui ne fait pas que travailler. "Il faut que ce soit quelqu'un ouvert d'esprit, qu'il ne soit pas derrière son instrument. C'est un enfant normal avec des capacités musicales de très très haut niveau".

L'émission Prodiges sera diffusée en fin d'année, mais avant cela France 2 diffusera le 2 juin un grand concert en direct de Lille avec 10.000 choristes au Stade Pierre Mauroy.