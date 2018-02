Les Grosses Têtes taquinent Isabelle Mergault

publié le 07/02/2018 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :





1 – Une Grosse Tête reine de l’info à qui on va demander si elle a déjà rencontré la reine des neiges.

… Christine Ockrent



Une Grosse Tête plus efficace que n’importe quel chauffage pour réchauffer l’atmosphère.

… Michèle Bernier



Une Grosse Tête qui est la seule à venir en « luche » quand y’a de la « neiche ».

…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui va ressortir sa combinaison des « bronzés font du ski » pour pouvoir aller au théâtre des Nouveauté ce soir.

… Gérard Jugnot



Une Grosse Tête qui, quand il fait un bonhomme de neige ne met pas forcément la carotte à la place du nez.

…Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui, neige ou pas neige n’a qu’une devise : « Après moi des luges ! ».

…Pierre Bénichou



Isabelle Mergault dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse / RTL

