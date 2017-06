Les Grosses Têtes partent en goguette

publié le 22/06/2017 à 18:00

Une Grosse Tête qui pourrait jouer du Molière mais qui est quand même loin des femmes savantes.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête, précieuse en période de canicule puisqu'elle fait aussi brumisateur.

… Isabelle Mergault



Une Grosse Tête courtisé par le PSG, Monaco, le Real Madrid, le Barça, la Juventus mais qui préfère RTL.

… Pierre Bouby



Une Grosse Tête qui n'a pas demandé d'autorisation à la tour de contrôle pour atterrir à RTL.

… Jean-Fi Janssens



Une Grosse Tête qui ne perd pas une miette de la vie politique pour distribuer des pains.

… Frantz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête dont l'humour n'est jamais à marée basse.

... Olivier de Kersauson

Jeanfi Janssens dans Les Grosses Têtes Crédit : SIPA Presse pour RTL



