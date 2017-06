Cristina Cordula ne se laisse plus faire

publié le 21/06/2017 à 17:59

Une Grosse Tête qui a dirigé des canards bien avant la fête de la musique.

… Franz-Olivier Giesbert



Une Grosse Tête qui depuis quelques semaines n'avait qu'une musique en tête celle de la marche nuptiale.

… Cristina Cordula



Une Grosse Tête qui connait la musique mais aussi tout le reste.

…Florian Gazan



Une Grosse Tête qui arrive à faire des canards rien qu'en parlant.

… JeanFi Janssens



Une Grosse Tête plus habitué au sifflet de l'arbitre qu'à la trompette d'Armstrong.

… Pierre Bouby



Une Grosse Tête qui n'aime que le chant du vent dans les voiles, la mélodie du ressac, le refrain des embruns et le chœur des mouettes.

… Olivier de Kersauson

