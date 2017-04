Les bons conseils de Steevy pour choisir ses oeufs

publié le 14/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qu’il vaut mieux suivre à la télévision qu’à la course à pied… Karine Le Marchand



Une Grosse Tête qui ne perd pas le Nord tout en étant déboussolée…Chantal Ladesou

Une Grosse Tête qui quand elle parle devant sa glace y voit son portrait craché…Isabelle Mergault



Une Grosse Tête qui n’a pas attendu Jacques Cheminade pour coloniser la lune… Steevy Boulay



Une Grosse Tête qui, contrairement aux politiques, répond toujours à la question qu’on lui pose… Florian Gazan



Une Grosse Tête amoureux de la langue française, qui peut dire "je m'édite, je m'édite" sans passer pour un bouddhiste… Jean-Loup Chiflet



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !