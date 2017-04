L'écrivain et éditeur Jean-Loup Chiflet fait son entrée aux Grosses Têtes

publié le 10/04/2017 à 17:59

Une Grosse Tête que vous pouvez écouter à la radio, applaudir au théâtre, regarder à la télé et croiser chez Carrefour… Michèle Bernier !

Une Grosse Tête qui chante, qui joue, qui réalise mais qui n'a jamais foutu les pieds dans un Supermarché…Arielle Dombasle !



Une Grosse Tête qui sera grosse tête d'affiche au cinéma dès mercredi avec son film "C'est beau la vie quand on y pense"… Gérard Jugnot !



Une Grosse Tête qui joue le « Fusible » au théâtre mais qui ne fait pas d’étincelle sur les questions… Stéphane Plaza !



Une Grosse Tête qui a fait plus de Paris-Roubaix que n'importe quel coureur cycliste… JeanFi Janssens !



Une Nouvelle Grosse Tête : écrivain et éditeur passionné par les expressions, les nuances, les difficultés et les absurdités de la langue française… Jean-Loup Chiflet !



Laurent Ruquier

