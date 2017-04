Jeanfi parle de son unique expérience avec une femme !

publié le 04/04/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui a dû arrêter les émissions politiques pour éviter que tous les hommes de France soient candidats…Karine Le Marchand !



Une Grosse Tête dont le cerveau est comme son smartphone, y'a plein de fonctions qu'elle ignore…Chantal Ladesou !



Une Grosse Tête dont on est sûr qu'elle ne passera jamais chez Sosh…Isabelle Mergault !

Une Grosse Tête qui ne prend des gants que quand il est sur son scooter…Laurent Baffie !



Une Grosse Tête qui pense qu'il valait mieux être hôtesse de l'air que Grosse Tête de lard…JeanFi Janssens !

Une Grosse Tête qui est toute l'année en plan vigipicrate…Jean-Jacques Peroni !





Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !