Les Grosses Têtes sous le charme de l'invité mystère

publié le 12/04/2017 à 18:00

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête meilleure pour donner des conseils vestimentaires que des bonnes réponses… Cristina Cordula

Une Grosse Tête dont on comprend tout de suite qu'il est ch'ti et steward quand il parle…Jeanfi Janssens



Une Grosse Tête qui saura être un très bon professeur pour Cristina et JeanFi…François Rollin



Une Grosse Tête qui entre plus facilement dans un Grand Studio que dans un petit 36… Caroline Diament



Une Grosse Tête qui a passé sa soirée à commenter un match qui n'a pas eu lieu… Florian Gazan



Une Grosse Tête qui lundi soir a été applaudi par le Prince Albert et qu'on surnomme depuis la Princesse Grâce…Bernard Mabille



Laurent Ruquier. Crédit : Maxime Villalonga

