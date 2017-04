Isabelle Mergault au top de sa forme pour la dernière de la semaine !

publié le 07/04/2017 à 17:59





Une Grosse Tête qui espère que dès mercredi prochain dans les salles de cinéma, tout le monde dira: "C'est beau la vie quand on y pense".

… Gérard Jugnot !



Une Grosse Tête qui ne voulait plus apparaitre à l'écran mais qui a dit "oui" à Gérard Jugnot parce que c'était pour faire sa moitié.

… Isabelle Mergault !





Une Grosse Tête qui a vu le PSG battre Avranches 4 à 0 en coupe de France et qui est rassuré parce qu'il n'y pas de match retour.

… Florian Gazan !





Une Grosse Tête qui ne fait pas de judo mais qui peut vous plier en deux.

… Laurent Baffie !





Une Grosse Tête qui répond plus facilement sur scène à des questions qu'on ne se pose pas, qu'à la radio à des questions qu'on pose.

…François Rollin !





Une Grosse Tête qui ne sait pas si Fillon dit la vérité mais qui est parfois noir et finit au cabinet.

… Jean-Jacques Peroni !





Laurent Ruquier Crédit : Romain Boé Abaca Press



