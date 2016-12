L'actuel Maître de midi va en voir de toutes les couleurs lors des "12 coups de Noël", le 24 décembre sur TF1. Il va devoir affronter des anciens candidats redoutables.

Crédit : Capture / TF1 Christian restera-t-il le Maître de midi ?

par Benjamin Pierret publié le 24/12/2016 à 10:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

On ne présente plus Christian, le champion incontestable des 12 coups de midi. Celui qui a investi le plateau du jeu télévisé de TF1 le 4 juillet dernier ne l'a jamais abandonné : depuis sa première participation, il ne fait qu'enchaîner les victoires. Son naturel, son érudition et son panache lui ont permis de s'attirer la sympathie du public, qui suit avec autant d'ardeur sa success-story que ses histoires de cœur. En effet, de nombreux téléspectateurs se sont attendris lorsque cet ancien travailleur social, papa de deux enfants, a révélé avoir retrouvé l'amour grâce à l'émission.



Véritable mascotte des 12 coups de midi, Christian s'apprête à relever un nouveau défi. L'émission habituellement diffusée chaque jour à midi fera l'objet d'une soirée spéciale pour Noël. Le 24 décembre à 20h55, les fans du programme présenté par Jean-Luc Reichmann pourront retrouver l'émission pour un prime exceptionnel, Les 12 coups de Noël. Une émission qui promet d'être bien différentes du rendez-vous quotidien auquel le public est habitué.

Des adversaires plus qualifiés que jamais

Jusqu'à présent, Christian n'a pas encore trouvé de concurrent à sa taille. Mais la compétition va-t-elle se corser lorsque celui que Jean-Luc Reichmann surnomme "Le Professeur" devra affronter... ses prédécesseurs ? Pour cette émission spéciale, l'animateur a placé la barre très haut en rappelant d'anciens Maîtres de midi, les champions de l'émission auxquels Christian a succédé. Si aucun n'a réussi à s'imposer aussi longtemps que le nouvelle star du show (Christian est désormais le plus grand champion des jeux télé) tous affichent un palmarès impressionnant.



Xavier dit "Le Savoir de la Ravoire", Hakim dit "Le Papa de Calais" et Fanny dite "Mimi Fanny" seront les anciens candidats qui viendront se mesurer au nouveau champion. Avec respectivement 76, 59 et 31 victoires, ces participants risquent de donne du fil à retordre au chouchou du public... d'autant qu'ils seront accompagnés d'alliés de choix pour tenter de battre Christian.

Un palmarès de célébrités hors du commun

Les quatre Maîtres de midi constitueront des duos avec des personnalités du petit et du grand écran. Sandrine Quétier, présentatrice de Danse Avec les Stars, sera notamment de la partie. Jarry, l'humoriste déjanté, viendra lui aussi prêter main forte à l'un des candidats. Le comédien Michel Boujenah et Fauve Hautot, juré de Danse Avec les Stars et figure de la nouvelle comédie musicale Saturday Night Fever finissent de compléter cette belle sélection de célébrités.



Jean-Luc Reichmann a eu un mot pour chacun de ces invités d'exception. "Jarry est un camarade de jeu que j'ai connu il y a quelques années et qui peut nous surprendre par sa spontanéité, son humour et son décalage. Sandrine Quétier a remporté le grand concours des animateurs, ne l'oublions pas. Michel Boujenah (...) peut créer la surprise. (...) Ce ne sont que de belles personnes et ne faut pas oublier Fauve Hautot, qui est une très, très belle personne."

Nouvelles règles et nouveaux enjeux

Comme le rapporte le site de TF1, il y aura une nouvelle manche durant laquelle chaque duo devra répondre aux questions de l'animateur en disposant d'un double-buzzer qu'ils devront toucher simultanément. Et dans un esprit de communion, les gains des participants seront reversés. Ainsi, 50.000 repas seront mis en jeu pour les Restos du Cœur. Une pression supplémentaire pour Christian, qui va devoir redoubler d’effort pour rester le Maître de midi !