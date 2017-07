Vincent Dedienne et Logan de Carvalho dans A La Bonne Heure

publié le 05/07/2017 à 12:30

Il officie dans l'émission Quotidien présenté par Yann Barthès et a triomphé avec son spectacle S'il se passe quelque chose ! Vincent Dedienne, Molière de l'humour 2017, prête cette fois-ci sa plume à un jeune humoriste : Logan de Carvalho. Ensemble, ils ont co-écrit le spectacle Moitié voyageur et nous plongent dans l'univers gitan, au Théâtre Lucernaire à Paris tout l'été.



"Logan de Carvalho - Moitié voyageur" au Théâtre Lucernaire

Le spectacle : Logan vient d’une famille de voyageurs, de gitans. Il aurait pu chourave des cartnies avec ses cousins ou crayave des niglés avec sa racli mais en fait non, il n’aurait pas pu et il est devenu acteur. Quand il apprend que sa petite sœur va se marier avec un gitan, un vrai, qui appartient à la communauté que Logan vient tout juste de quitter, c’est l’occasion pour lui de s’interroger sur sa propre identité, divisée entre la famille de laquelle il vient et celle qu’il découvre à Paris. Seulement voilà, pour cela il va devoir aller rencontrer son futur beau-frère sur un camp de gitan ! Cette visite ne le laissera pas indemne...

Stéphane Bern et ses chroniqueurs

Aujourd'hui, Stéphane Bern retrouve son équipe de chroniqueurs : Stéphane Blakowski, Eric Dussart , Régis Mailhot. et Patrice Carmouze.



Régis Mailhot en spectacle

Citoyen, la liberté d’expression c’est aussi pour les pigeons. Régis Mailhot est un esprit libre et il le revendique. À une époque où l’humour est devenu un acte de délinquance. Une époque où on nous explique comment vivre, quoi penser, qui brûler et honnir… Il est temps de prendre du recul. Découvrez un "citoyen" qui a pris le "Parti d’en rire". Régis Mailhot est actuellement en tournée dans toute la France.



IMPORTANT : le spectacle de Régis Mailhot initialement prévu le 19 mai au Splendid de Lille dans le cadre du festival Rire en mai est reporté au 9 décembre. Les places achetées pour le 19 mai restent valables.



"Citoyen", le nouveau spectacle de Régis Mailhot

L'équipe d'A La Bonne Heure vous recommande