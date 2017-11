Astrologie : François Hollande "est l'image même du caméléon"

publié le 04/11/2017 à 14:00

D’un certain point de vue, notre ex-président a bien joué son rôle de Lion en présidant notre République car s’il y a un signe qui aime présider, c’est le Lion. Il est quand même le roi du zodiaque, non ?



Certes, François Hollande a présidé longtemps le PS mais tout le monde l’a dit : cela ne signifie pas qu’il était fait pour être le président de tous les Français : on a pu le lui faire croire et son (fameux) ego de Lion y a cru un moment… mais jamais au grand jamais il n’a été dupe. Sa Lune en Capricorne lui donne suffisamment de sang-froid et de distance pour ne pas y croire totalement.

En réalité, François Hollande est beaucoup plus Gémeaux que Lion, d’autant que la planète des Gémeaux, Mercure, occupe le Lion et se trouve donc très valorisée par sa présence dans le roi des signes. Le problème c’est que Mercure et les Gémeaux n’atteignent que très rarement une vraie maturité. Il est de notoriété publique que le Gémeaux a beaucoup de mal à s’engager dans une vie d’adulte responsable (à s’engager tout court d’ailleurs) et à avoir une identité vraiment définie : il est l’image même du caméléon, il est qui vous voulez qu’il soit ! Il est également un excellent comédien et il joue avec grand plaisir le rôle qu’il a décidé de jouer ou qu’on lui fait jouer.

Un goût pour le jeu

À ce propos, on ne peut pas comprendre l’homme tant qu’on n’a pas pris en compte la dimension la plus importante de la psychologie du Gémeaux : son goût pour le jeu. Le jeu sous toutes ses formes : le jeu avec les autres, le jeu d’acteur, les jeux de mots, et autres plaisanteries dont tout Gémeaux qui se respecte raffole. Le jeu c’est ce qui reste au Gémeaux de l’enfance, et chez François Hollande c’est ce qui reste de l’enfant-roi qu’il a été (le Lion recouvre tout son secteur de l’enfance).



À l’heure actuelle, on peut le soupçonner de drôlement bien s’amuser ! Pensez, le Gémeaux est bavard, c’est dans sa nature, il incapable de garder quelque chose pour lui, il ne faut jamais lui confier un secret… Et là, l’occasion de lancer des phrases, comme ça, au hasard (mais rien n’est un hasard) est trop belle pour ne pas être saisie à bras-le-corps.

François Hollande n’a probablement pas envie de revenir en politique, avec toutes les responsabilités que cela suppose : le Gémeaux déteste crouler sous les responsabilités, il veut rester adolescent et voyager dans sa vie avec insouciance. Non, il ne se représentera nulle part, mais il va continuer à abreuver les journalistes et qui veut bien l’entendre dans les médias de petites phrases qui le feront bien rire, de tacles parfois méchants (le Gémeaux peut être méchant en paroles), et il restera le spectateur du premier rang celui qui ne manque pas un représentation : cela lui plaira beaucoup plus que d’être l’acteur sur scène qui s’est appliqué à apprendre son texte et doit travailler chaque soir pour lui donner vie.



François Hollande, lui, il ne fait que regarder et rigoler.