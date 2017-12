publié le 10/12/2017 à 07:29

Quelle sortie de scène pour Johnny Hallyday, lui qui soignait avec tant de soin la mise en scène de ses concerts. Une descente des Champs-Élysées sous les yeux peut-être d'un million de personnes, une escorte de police, mais aussi de 700 bikers. Les obsèques du chanteur ont donné lieu à une forme de communion nationale rarissime et d'une ampleur inouïe.



Dans l'église de la Madeleine, du président de la République aux amis, chacun a su trouver les mots justes, à l'image de Patrick Bruel. "Je me réveille… C’est bien vrai, mais c’est irréel. Tout laissait à penser que tu étais immortel. C’est con, je sais, mais j’y ai cru jusqu’à hier soir. Je n’arrive pas à imaginer qu’il n’y aura plus de Johnny", a lancé le chanteur.

Ce matin, le cercueil de Johnny Hallyday va quitter la métropole. Un Boeing 757 privé de 65 places devrait décoller de l'aéroport du Bourget, vers 9 heures, direction les Antilles et Saint-Barthélemy, où le chanteur sera inhumé demain.

À écouter également dans ce journal

Politique - En Corse, les électeurs votent aujourd'hui pour le deuxième tour des élections territoriales. La semaine dernière, la liste des nationalistes était arrivée en tête avec 45 % des voix.



Politique - Les 235.000 adhérents des Républicains votent aujourd'hui pour élire leur président. Trois candidats sont en lice : Bruno Le Maire, Florence Portelli et Maël de Calan.



Environnement - À deux jours du Sommet de Paris sur le Climat, quatre ministres dont Bruno Le Maire et Nicolas Hulot, plaident pour une taxe européenne sur les transactions financières, afin de financer la lutte contre le réchauffement de la planète.



Solidarité - Le Téléthon a recueilli 75,6 millions de promesses de dons pour sa 31e édition. En 2016, le montant avait atteint 80,3 millions d'euros.



International - Le Prix Nobel de la Paix va être remis aujourd'hui à Oslo (Norvège) à la Campagne Internationale pour l'Abolition des Armes Nucléaires. Contrairement à l'usage, les puissances nucléaires occidentales à savoir les États-Unis, la France et la Grande-Bretagne ont décidé de ne pas envoyer leur ambassadeur, mais des diplomates de second rang.



International - Au Proche-Orient, le Fatah du président Mahmoud Abbas a appelé les Palestiniens à poursuivre leurs manifestations contre la décision des États-Unis de reconnaître Jérusalem comme capitale d'Israël. Benjamin Netanyahu, le Premier ministre israélien, sera à l'Elysée aujourd'hui pour évoquer ce dossier épineux avec le président Emmanuel Macron.



Ligue 1 - Le PSG est devenu champion d'automne en dominant Lille 3 à 1, grâce à des buts de Di Maria, Pastore et M'Bappe.