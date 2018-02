publié le 21/02/2018 à 01:43

La bataille judiciaire qui s'est engagée entre Laeticia Hallyday, Laura Smet et David Hallyday n'a pas échappé à Charlie Hebdo. Le journal satirique aborde le conflit qui divise le clan Hallyday à propos du testament du chanteur décédé le 3 décembre dernier.



Sur la une de l'hebdomadaire, dessinée par Félix et datée du 21 février, on peut voir Laeticia Hallyday représentée avec le corps d'une mante religieuse. Une comparaison loin d'être flatteuse et lourd de sens puisque la femelle est reconnue pour manger son partenaire après l'accouplement.

À côté de ce dessin, Charlie se pose une question : "Laeticia : Johnny l'aimait, pourquoi pas vous ?". Une référence à ceux qui accusent la dernière femme du chanteur d'avoir tout fait pour hériter de l'ensemble du patrimoine colossal de la star morte à l'âge de 74 ans.

Depuis maintenant une semaine, Laeticia Hallyday et les deux enfants aînés de Johnny s'affrontent à propos du testament rédigé par la star. Dans ce document, le Taulier fait de sa dernière épouse sa seule et unique héritière. David Hallyday et Laura Smet ont intenté une action en référé pour obtenir un droit de regard sur l'album posthume de Johnny Hallyday, ainsi que le gel de son patrimoine dans l'attente du règlement du litige sur l'héritage.



S'ils estiment avoir été "déshérités", un document rédigé par Johnny Hallyday et révélé par RTL stipule que les deux aînés ont été volontairement écartés du testament, le chanteur estimant les avoir mis à l'abri financièrement de son vivant.