Élyette Boudou, surnommée "Mamie Rock", est au coeur du business du clan Hallyday. La grand-mère de Laeticia Hallyday a en effet été placée à la tête de toutes les sociétés du chanteur en 2012. Que ce soit sur les questions de droits d'auteurs et d'édition, les concerts et tournées, les produits dérivés ou l'immobilier, Élyette Boudou s'occupe de tout, sans avoir eu au préalable une expérience dans le domaine.



Alors que le testament de Johnny Hallyday se retrouve au coeur d'une bataille entre Laeticia Hallyday et les deux grands enfants du chanteur, Laura Smet et David Hallyday, sa parole était très attendue. "Mamie Rock" s'est exprimée pour la première fois ce vendredi 16 février dans le 12.45 sur M6.

Interrogée sur son rôle dans les affaires du couple, Élyette Boudou confirme être "aux sociétés, mais j'ai rien à dire", estime-t-elle, affirmant qu'elle était "au courant" de la place qu'elle occupait sur les documents officiels.

C'est Laeticia qui a raison Élyette Boudou, surnommée "Mamie Rock"





Mais la grand-mère paternelle de Laeticia Hallyday ne s'est pas montrée très tendre envers Laura Smet et son frère David. "J'en pense pas du bien de Laura et David. C'est tout", dit-elle. Pour "Mamie Rock", la démarche des deux aînés de l'idole des jeunes de contester le testament de leur père n'a pas lieu d'être. "Ce n'est pas normal, parce qu'ils ont déjà eu leur part".



Sans surprise, Élyette Boudou prend fait et cause pour sa petite-fille. "C'est Laeticia qui a raison. "Elle l'a soigné son mari, elle l'a aimé, a deux petites... C'est elle qui gagnera, c'est elle qui a raison", a martelé la grand-mère de Laeticia Hallyday.