La robe à 63.000 euros de Meghan Markle ne fait pas l'unanimité

Une des trois photos officielles des fiançailles de Meghan Markle et du prince Harry.

publié le 22/12/2017 à 22:23

C'est un détail qui ne passe pas inaperçu. Jeudi 21 décembre, le compte Twitter officiel du palais de Kensington a dévoilé trois photos officielles des jeunes fiancés Meghan Markle et Henry de Galles, visiblement heureux une semaine après l'annonce de la date de leur mariage. Depuis les clichés circulent dans les magazines, sur Internet et ne cessent de faire parler.



Mais si les jeunes fiancés semblent avoir conquis l'avis du public, il n'en est pas de même pour la robe portée par Meghan Markle. C'est le Dailymail qui a identifié le vêtement de la future princesse. Le plus gros détail est son prix... Cette robe est estimée à 75.000 dollars, soit 63.000 euros. Justifié ?

L'actrice a fait appel à la marque britannique Ralph & Russo, dont les vêtements, ou plutôt les œuvres d'art, sont conçus par un duo de designers australiens. La robe portée par la jeune femme, un corsage en diaphane orné d’embellissements ressemblant à des feuilles fines accompagné d'une jupe en tulle noire à plusieurs niveaux, est tirée de la collection haute couture de la saison automne/hiver 2016.

Les comparaisons avec les photos officielles des fiançailles du prince William et Kate Middleton vont bon train. La duchesse de Cambridge avait choisi une robe Reiss blanche simple, beaucoup plus sobre que Meghan Markle. L'actrice aurait donc fait, selon le Dailymail, un choix "audacieux".