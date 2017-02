Lancement de CNews : "On avait envie de passer autre chose"

publié le 26/02/2017 à 20:50

Un nouveau nom et nouvel habillage, la chaîne d’info diu groupe Canal + s’apprête à connaître une petite révolution demain : au revoir iTélé, voici venue CNews. "On va parachever la galaxie et la gamme du chaîne du groupe Canal", explique Gérald-Brice Viret, le directeur général des antennes du groupe Canal +.





Alors que de très nombreux journalistes ont quitté la chaîne d’information de Canal, notamment en raison de la présence de Jean-Marc Morandini à l’antenne, Gérald-Brice Viret espère que le lancement de Cnews ce lundi 27 février va donner un nouveau souffle à la chaîne d’information : "On avait envie de passer autre chose". "C’est l’occasion de tourner la page sur cet épisode malheureux", confie-t-il, en regrettant “une grosse incompréhension” entre la direction et les journalistes au moment de la grève.

Pour le directeur général des antennes du groupe Canal +, la future chaîne CNews doit se trouver un nouveau créneau pour faire face à la concurrence des chaînes d'information en continue. “Nous avons un savoir dans le décryptage et le recul : nous n’irons pas dans la roue de BFM”, confie-t-il, en glissant que la future chaîne du groupe Canal se réserve toutefois de passer en "breaking news" en cas d’actualité exceptionnellement fort.

L'actu des médias

- La soirée des César, diffusée en clair sur Canal + ce vendredi, n'a été suivie par moins de 2 millions de téléspectateurs, soit 600.000 de moins que l’année passée.



- Le Groupe M6 a publié cette semaine ses résultats financiers 2016, avec des bénéfices nets en hausse de 33%, à 152 millions, pour l’année passée. C'est 3 fois plus que le chiffre annoncé par TF1 une semaine plus tôt. Nicolas de Tavernost reconduit pour 3 ans à la tête du groupe.



- L'ancien journaliste de France 2 Paul Amar, resté célèbre pour ses gants de boxe face à Bernard Tapie, a été évincé d'I24 News, la chaîne d'information en continu basée en Israël, qu'il dirigeait depuis plus d'un an.



- À TF1, on a fêté cette semaine les 10 ans passés par Harry Roselmack à la tête de “7 à 8”. L'émission dominicale reste une valeur sûre de la Une puisqu'elle est regardée chaque semaine par plus de 3,5 millions 500.000 téléspectateurs.