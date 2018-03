Les Français prêts à débourser en moyenne 619 euros pour un chien

publié le 28/03/2018 à 07:39

Les Français sont prêts à dépenser plus de 600 euros pour l'achat d'un chien selon un sondage Ipsos rendu public ce mardi 27 avril 2018. Par comparaison, ils déboursent en moyenne trois fois moins, soit 222 euros pour un chat.





La majorité des futurs maîtres trouvent leur chien chez un éleveur (43%). Les autres se tournent vers les particuliers (à 35%) ou vers les refuges et animaleries (respectivement à 13 et 8%). Ce sont pourtant chez les éleveurs que les animaux sont les plus chers mais c'est aussi l'endroit où les propriétaires espèrent trouver des chiens de race. C'est le critère le plus important retenu par les futures maîtres devant la taille et le sexe de l'animal.

Ces critères sont différents pour les chats. Les propriétaires sont d'abord sensibles à leur apparence puis à leur sexe suivi de leur attitude vis-à-vis des enfants. Les acheteurs se rendent en majorité (à 53%) à la SPA pour trouver leur chat idéal. Les ventes de particuliers à particuliers ne concernent que 31% des achats, devant les éleveurs (12%) ou les animaleries (4%).

Par ailleurs, les chiens coûtent définitivement plus cher : les maîtres ont dépensé en moyenne 211 euros de frais de vétérinaire sur un an, contre 166 euros pour les propriétaires de chats.

L'institut de sondage précise également que si ces frais vétérinaires viennent à dépasser 1.000 euros, 9% des propriétaires de chiens et 19% des propriétaires de chats sont prêts à euthanasier leur animal.



L'Observatoire national SantéVet "Les Français et leurs animaux de compagnie" a été réalisé en ligne du 5 février au 16 février 2018 auprès d'un échantillon de 1.002 propriétaires de chiens et de chats par l'institut de sondage Ipsos.