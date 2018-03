135 dauphins-pilotes échoués sur une plage australienne

publié le 23/03/2018 à 16:43

À l'aube ce vendredi 23 mars, un pêcheur donne l'alerte. Sur une plage de la baie d'Hamelin, à l'ouest de l'Australie, 135 dauphins-pilotes viennent de s'échouer. Aussitôt les secours dépêchés sur place tentent de repousser les mammifères vers le large. Deux objectifs : sauver les animaux encore en vie et éviter que trop de dépouilles n'attirent les requins.





Cependant, "la plupart des cétacés se sont échoués sur la terre ferme durant la nuit et n'ont pas survécu" a expliqué Jeremy Chick, l'un des responsables du département des parcs et de la faune sauvage de l'État d'Australie-Occidentale. Pour le moment, les personnels de ce service tentent d'assurer la survie des 15 dauphins-pilotes n'ayant pas succombé. Les secours attendent pour cela des renforts et plus d'équipements.

Il faudra ensuite les relâcher dans l'eau. "Le vent et la pluie éventuelle vont déterminer le moment et l'endroit où nous tenterons l'opération. De même, la force des animaux va compter".

La baie est depuis fermée au public. Les autorités craignent des attaques de squales, les prédateurs naturels de cette espèce.



Les scientifiques ne connaissent pas avec exactitude les raisons pour lesquelles les dauphins-pilotes ou globicéphales tropicaux, s'échouent presque toujours de manière massive.







Ces mammifères qui vivent dans les eaux tropicales et subtropicales se déplacent toujours en groupe et de multiples théories existent quant à ces accidents collectifs : topologie des côtes, possibilité que les cétacés répondent à des appels de détresse ou simple "effet de suivi".

L'échouage le plus important survenu en Australie s'était déroulé en 1966. À l'époque, 320 globicéphales noirs s'étaient retrouvés sur une plage de Dunsborough au sud-ouest du pays. Seuls 20 animaux avaient pu être sauvés.