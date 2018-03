publié le 24/03/2018 à 05:22

La SPA est intervenue dans un élevage du Loiret en faillite pour prendre en charge 99 chiens "dans un état sanitaire pitoyable", a-t-on appris vendredi 23 mars auprès de l'association. L'intervention a eu lieu mardi à la demande du propriétaire de l'élevage en liquidation judiciaire "qui n'avait plus les moyens de prendre soin de ses chiens", précise la SPA dans un communiqué.



Les animaux ont pu être mis en sécurité dans différents refuges de la SPA, en Ile-de-France, dans les Hauts-de-France, le Centre Val de Loire et le Grand Est. Il s'agit essentiellement de Bichons, Chihuahuas, Lhassa Apso, Caniches, Shih Tzu, et d'un Malinois. Sur place, la SPA a constaté que les chiens, âgés de 5 à 8 ans, étaient couverts de crasse, infestés de poux, et pour certains atteints de tumeurs.

"L'une des petites chiennes était dans un état déplorable et ne déclenchait même pas le thermomètre", a indiqué un responsable de refuge. Tous les chiens ont été cédés par l'éleveur, ce qui permettra de les proposer à l'adoption dès que leur santé le permettra.