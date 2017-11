Laurence Boccolini : "Je ne sais pas si je reviendrai sur Twitter"

publié le 19/11/2017 à 14:00

Animatrice à la radio puis à la télé, écrivain, comédienne, Laurence Boccolini rajoute une corde supplémentaire à son arc. Après Deux ans de travail, la présentatrice lance sa propre collection de lunettes. Baptisée Femme à lunettes, la gamme a été entièrement créée par Laurence, du dessin à la fabrication. Et on peut dire que Boccolini a mouillé sa chemise pour ce projet puisqu'elle précise "avoir tout payé de sa poche".

Laurence Boccolini lance sa collection de lunettes intitulé "Femme à lunettes"

Angela pour Angela Bauer dans Madame est servie, Tootsie pour le personnage incarné par Dustin Hoffman dans le film éponyme, ou encore Sigourney pour l'actrice Sigourney Weaver, Laurence Boccolini s'est inspirée de ses héroïnes des années 80 pour inventer ces lunettes. Les huit modèles ont été fabriqués en Corée et le prix devrait se situer autour de 200 euros. La gamme Femme à lunette sera disponible chez les opticiens en décembre.

Laurence Boccolini porte le modèle "Diane" de sa collection "Femme à lunettes"

Le 8 novembre dernier, l’émission La Grande Rassrah 3 sur C8, a diffusé une caméra cachée su Hatem Ben Arfa du Paris Saint-Germain. Le footballeur y était critiqué et transféré contre son gré à Guingamp. Un canular qu’il aurait bien pris une fois la blague révélée.



Sur son compte Twitter, Laurence Boccolini a partagé son malaise face à cette séquence et a demandé aux internautes leur avis : "Est-ce drôle ? Est-ce utile ? Est-ce "une bonne blague" ? Ou est-ce humiliant, gênant… Cruel ? À vous de juger". L’animatrice a immédiatement reçu plusieurs messages d’insultes provenant de fans de Touche pas à mon poste. Face à cette violence verbale, elle a donc préféré fermer son compte.



Invitée de Jade et Eric Dussart ce dimanche, Laurence Boccolini est revenue sur cette décision. "J’ai fermé mon compte Twitter la semaine dernière parce que j’ai osé poser une question sur une caméra cachée et pendant 24 heures j’ai pris un flot d’injures", explique-t-elle. "Ce n’est pas être victime de fermer son compte Twitter, au contraire. Pour moi, la victime, c’est celle qui reste sous les coups. Je n’ai pas envie de lire ça et une personne censée se protège. […] Fermer, c’est une manière de dire que je n’ai pas envie que ça se passe comme ça. Je suis sur Twitter pour m’exprimer. Je n’ai pas critiqué quelque chose, j’ai juste posé une question."



La présentatrice de TF1 finit par mettre en avant le fait que certaines personnes profitent de l'anonymat que permet Twitter pour critiquer violemment et souligne le manque de modérateur sur le réseau social. "Pourquoi cela va aussi loin ? Parce que ce n’est pas une guerre qui me concerne entre une chaîne et une autre chaîne. Moi je prends les balles perdues et je ne suis pas la seule." Aujourd'hui, Laurence Boccolini ne sait pas si elle réouvrira son compte.



