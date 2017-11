publié le 17/11/2017 à 22:08

Les semaines se suivent et se ressemblent dans Koh-Lanta. Force est de constater que, comme dans chaque épisode, Maxime alias "la girouette" excède. Il faut dire que le candidat se révèle être l’un des plus manipulateurs de l’histoire de l’émission, multipliant les retournements de veste conseil après conseil.



Côté candidats éliminés, l’heure est donc à la taquinerie. Sébastien, justement sorti de l’aventure à cause de Maxime, digère toujours mal son élimination. Et en profite pour tacler son ancien collègue en lâchant, l’air de rien : "Il fait caca, il pleure ! Il fait pipi, il pleure ! Il mange un yams, il pleure ! C'est bon là ! " Aussitôt dit, aussitôt culte.

Côté spectateurs, l’animosité et la (gentille) raillerie sont aussi de rigueur. Même si, comme toujours, c’est son manque de fiabilité durant les conseils qui revient sur le tapis. Et le fait qu’il remporte l’épreuve de confort (un succulent brunch) ne devrait pas faire monter sa côté de popularité… Florilège de tweets.

#KohLanta "Il fait caca, il pleure ! Il fait pipi, il pleure ! Il mange un yams, il pleure ! C'est bon là ! " ¿ ¿ ¿ pic.twitter.com/lge4S6v0wG — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 17 novembre 2017

Maxime au prochain conseil face à ses deux bulletins. #KohLanta pic.twitter.com/ieO05XXX1w — Super Zappeur (@superzappeur) 17 novembre 2017