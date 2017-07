publié le 12/07/2017 à 16:55

C'est désormais officiel, Koh-Lanta va revenir pour des aventures exceptionnelles et une saison "thématique". TF1 a dévoilé mercredi 12 juillet lors d'une conférence de presse les contours de sa future version du jeu d'aventure qui s'intitulera "Le Choc des générations". D'un côté l'équipe jaune composée d'aventuriers âgés de moins de 30 ans, et en face une équipe rouge constituée de candidats âgés de plus de 30 ans.



Le genre d'antagonismes explosifs que l'on a d'ailleurs déjà pu voir dans des équipes lors des précédentes saisons de Koh-Lanta. "D'un côté l’expérience et la sagesse, de l'autre, la fougue de la jeunesse et une motivation à toute épreuve", écrit TF1 sur son compte Twitter.

Si rien n'a fuité sur le contenu exact, la production a néanmoins distillé des indices. Ainsi, tous les vendredis,un rouge et un jaune partiront à la recherche de coffres mystérieux cachés sur "le paradis perdu". En sus, "pour la première fois, deux adversaires vont devoir collaborer pour peut-être changer leur avenir dans l'aventure", indique TF1. La date de diffusion n'est pas encore connu pour cette saison qui sera tournée aux Îles Fidji et présentée par Denis Brogniart.