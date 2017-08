publié le 29/08/2017 à 16:57

Le compte à rebours indique J-3 pour les fans de Koh-Lanta qui vont voir le jeu d'aventure revenir dès le vendredi 1er septembre sur TF1. Pour cette édition, direction les Fidji pour les 20 participants et et un thème principal : le choc des générations. Une saison riche sans doute en émotion, complots et autres rebondissements. Et pour ce faire, la production n'a pas lésiné sur les moyens et signe ainsi le budget le plus élevé de toutes les saisons de Koh-Lanta.



En effet, le magazine Télé 7 jours indique que les moyens mis en place par Adventure Line Production ont été colossaux. L'équipe arrive ainsi 28 jours avant le début du tournage afin de créer un village quasiment ex nihilo afin de loger les quelque 140 personnes qui arriveront par vague sur la longueur du tournage. Électricité, eau, logements, et même restaurant seront construits avant même le coup d'envoi du tournage.

Une fois les aventuriers sur place (10 de moins de 30 ans et 10 de plus de 30 ans), 45 personnes dont plus de 30 travailleurs locaux s'activent afin de mettre en place les différentes épreuves qui rythmeront les journées des candidats. Au total 11 tonnes de matériel, 250 personnes (la moitié de locaux) et 12 véhicules ont été déployés pour monter l'un des shows préférés des téléspectateurs et une marque phare de TF1.