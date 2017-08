publié le 21/08/2017 à 17:13

Denis Brogniart et son jeu d'aventure font prochainement leur retour sur TF1. Pour la première fois, Koh-Lanta posera son campement sur l'archipel des Îles Fidji et promet pour cette nouvelle édition du jeu de survie de nombreuses surprises. Vingt candidats âgés de 19 à 57 ans vont s'affronter en équipes pour remporter la somme de 100.000 euros.



TF1 a partagé une vidéo présentant les premières minutes de l'émission. On peut découvrir les naufragés volontaires qui seront séparés en deux équipes : les moins de trente ans chez les jaunes, les plus de trente ans chez les rouges. Après trois conseils, les aventuriers restant se mélangeront en deux nouvelles équipes, jusqu'à ce qu'il ne reste qu'un seul vainqueur.

En plus des épreuves de conforts et d'immunité auxquels les téléspectateurs étaient déjà familiers, un candidat de chaque équipe se rendra sur l'Île du Paradis perdu afin de découvrir onze coffres qui y sont dissimulés. Il faudra cependant faire preuve de ruse et de stratégie pour remporter ces fameux butins. Ces nouvelles épreuves seront à découvrir dans Koh-Lanta Fidji dès le 1er septembre.