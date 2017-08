publié le 08/08/2017 à 15:22

Les aventuriers de Koh-Lanta font leur grand retour. Le 17 juin, l'édition 2017 qui avait pour décor le Cambodge s'achevait, couronnant Frédéric du titre de meilleur aventurier. Trois mois plus tard, l'émission de TF1 revient sur les écrans de télévision et plante le campement sur les plages paradisiaques des îles Fidji : le premier épisode de la nouvelle saison sera diffusé le vendredi 1er septembre.



La date de reprise approchant à grands pas, il est naturel que la chaîne offre un premier aperçu des 20 candidats qui rythmeront l'aventure et qui espèrent remporter la victoire. Mais la production de Koh-Lanta leur réserve bien des surprises : si l'émission revient au principe de deux équipes (au lieu des trois lors de l'édition précédente), les aventuriers seront confrontés au choc des générations. Les moins de trente ans seront dans l'équipe des jaunes, les autres chez les rouges pendant une dizaine de jours.

Autre nouveauté, l'existence d'une île au Paradis perdu, qui verra la réunion d'un membre de chaque équipe pour collaborer afin de collecter des coffres aux nombreuses récompenses. Des nouveautés à découvrir sur TF1 dès le 1er septembre.