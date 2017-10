"Koh-Lanta Fidji" : l’épreuve de dégustation écoeure les internautes

publié le 27/10/2017 à 22:20

C’est une épreuve de confort classique de Koh-Lanta. Le fameux moment de la dégustation de mets aussi peu ragoûtants les uns que les autres. Une épreuve redoutée par nombre de candidats, malgré leur fringale. Mais aussi par les spectateurs et internautes.



Cette édition Fidji n’a pas dérogé à la règle et a proposé aux aventuriers, pour le premier round, un "appétissant" scarabée à déguster le plus vite que possible. Fabian n’en fait qu’une bouchée. Et, contre toute attente, c’est Magalie qui finit en seconde position malgré sa phobie revendiquée des insectes.

Le second tour est bien plus complexe : les finalistes doivent déguster un ver de coco, une mante religieuse et un cafard. Pour Magalie, ça se complique ! La surprise est qu’elle se met à improviser une étrange chansonnette qui amuse grandement les internautes…

#KohLanta Magalie chante une petite chanson lorsqu'elle découvre son repas : un ver de coco, une mante religieuse et un cafard ! ¿¿¿ pic.twitter.com/PXqDtfPPQC — Koh-Lanta (@KohLantaTF1) 27 octobre 2017

Ça tombe plutôt bien : comme beaucoup de candidats, la twittosphère était plus proche du vomissement que de l’appétence ! Et que dire du second plat, un œil de barracuda giclant à souhait… Et un bon appétit à ceux qui ne sont pas encore passés à table !

#KohLanta ah lala ! Tt ça pr rien ! Beeeeerk ! ,immonde cet oeil de poisson ¿¿¿¿¿ — Val Oroc (@ValOroc) 27 octobre 2017

Moi quand je vois la dégustation sur #KohLanta pic.twitter.com/hkypPoPVXJ — Moi quand (@pausespires) 27 octobre 2017

C'est vraiment l"épreuve qui me dégoûte au plus haut point. #degustation #KohLanta — Didi (@didinette81) 27 octobre 2017

¿¿Oui encore les verres mais l'œil ¿¿ #Kohlanta — Elo (@Elopunchlines) 27 octobre 2017