"Koh-Lanta" : Fred ne veut pas lâcher la corde et fait rire la toile

publié le 07/04/2017 à 22:19

Comme à chaque épisode, la fameuse épreuve de confort vient marquer la première partie de Koh-Lanta. Cette fois, les deux équipes devaient chacune monter sur une structure de bois, en forme de toit et au milieu de l'eau. Le but : rester en équilibre de part et d'autre à l'aide d'une corde. Si toute l'équipe tombe à l'eau, les adversaires remportent la partie. Rapidement, les bleus se retrouvent en en mauvaise posture.



En effet, après qu'Yves ait rapidement lâché la corde, Kelly glisse et emporte Mathilde avec elle. Du coup, de l'autre côté de la structure, Félicie et Mathilde sont obligés de lâcher pour équilibrer les poids. Fred et Corentin restent seuls pour sauver l'épreuve, Fred emporté dans la chute des filles est à deux doigts de tomber dans l'eau mais se rattrape juste à temps. Sa pose, suspendue au bord de l'eau a bien fait rire les internautes. Malgré sa détermination, l'équipe bleue a perdu.

Quand il y a une araignée dans ta chambre :#KohLanta pic.twitter.com/tvb06phB63 — deSperate (@TMBKA_) 7 avril 2017

#KohLanta | quand c'est les examens et qu'on me demande si niveau révision je tiens le coups ? pic.twitter.com/GCBAumtLw4 — Byspyroz & IamXori (@Byspyroz_XoriYT) 7 avril 2017

Qd tu sais qu'il y a entre 30 & 75L d'urine ds 1 piscine #KohLanta pic.twitter.com/uI4w0M0ETc — ZoRaM (@Zo_Ra_M) 7 avril 2017

Si toi aussi, à l'épreuve de la corde en EPS, t'as jamais décollé. #KohLanta pic.twitter.com/tFGHaCX5Q9 — H2SO4 (@H2SO4nas) 7 avril 2017