publié le 17/06/2017 à 00:24

C'est le grand gagnant de Koh-Lanta. Un an après la victoire de Benoît, Frédéric a remporté la dix-septième saison de l'émission d'aventure de TF1 vendredi 16 juin face à Clémentine. Denis Brogniart, le fameux présentateur du jeu, a mis un terme au suspense insoutenable en ouvrant le coffre scellé contenant les votes des candidats et le nom du vainqueur, déclenchant de nombreux applaudissements et des larmes de joie, le grand vainqueur ayant du mal à se remettre de sa victoire.



Une victoire rassurante pour les internautes qui n'appréciaient guère sa concurrente Clémentine. Contrairement à d'autres candidats qui se sont imposés comme des favoris tout au long de la saison, Frédéric lui a avancé petit à petit jusqu'au carré final avant de s'imposer comme un vrai concurrent.



Son avantage : n'avoir jamais été réellement menacé par les stratégies. Il était surtout très apprécié par les autres aventuriers de Koh-Lanta, ce qui lui a valu de remporter le jeu. Le vendeur d'automobiles a affirmé qu'il reverserait une partie des 100.000 euros remportés à l'association Grégory Lemarchal.