publié le 05/05/2017 à 21:53

Il faut avoir l'estomac bien accroché pour participer à Koh-Lanta. Les candidats ont participé ce vendredi 5 mai à une épreuve culte du jeu, celle de la dégustation. Scarabée, mygale, scorpion, scolopendre et yeux de barracudas, les aventuriers ont dû se faire violence pour avaler ces différents aliments. Mais certains n'y sont tout simplement pas arrivés, comme Clémentine ou Manuella, qui a fait un malaise à la fin de l'épreuve.



Sans aucune hésitation, Claire et Kelly ont franchi aisément la première étape gagnant la possibilité de choisir chacune un coéquipier pour leur adversaire du jour. Et à ce jeu, Sandro a été le plus malin. Auteur d'un véritable bluff, l'aventurier a été choisi pour participer à cette finale avec Claire. Et contrairement à la première assiette, il a dévoré tous les insectes restants sans aucune difficulté comme les deux aventurières.

Une épreuve en revanche plus compliquée pour Frédéric, qui a eu toutes les difficultés à manger ces différents aliments. Sur Twitter, les internautes étaient impressionnés par la rapidité de Sandro et des filles, mais les plats proposés à la dégustation les ont particulièrement dégoûtés.

Non mais des migales quoi !! #KohLanta — Meddy (@Meddy_Bo) 5 mai 2017

Bon appétit pour ceux qui sont à table ! #KohLanta pic.twitter.com/ryiwaOlPWR — [ BowsyCh16 - ¿¿ ] (@BowsyCh16) 5 mai 2017