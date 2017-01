La chanteuse, qui fêtait les 40 ans de son compagnon ce 14 janvier, a arboré une couleur de cheveux quelque peu spéciale.

Crédit : Frazer Harrison GETTY IMAGES NORTH AMERICA AFP Katy Perry portant un turban en velour

par Lucie Valais publié le 18/01/2017 à 11:30

Partager FB TWT GG+ LD Commenter Imprimer

Pour célébrer le 40e anniversaire d'Orlando Bloom, Katy Perry n'a pas fait les choses à moitié. L'acteur et compagnon de la pop star, s'est vu offrir une soirée surprise à Palm Springs, le 14 janvier dernier. Et puisque depuis l'élection de Donald Trump à la Maison-Blanche, la tendance capillaire est au blond virant au roux, la chanteuse s'est mise au diapason.



Sur les quelques photos dévoilées de cette folle soirée, Katy Perry arbore un look des plus étonnants. Cheveux décolorés et coupés au carré, lunettes rondes, la chanteuse est méconnaissable. Et celle qui a pris pour habitude de critiquer le nouveau locataire de la Maison Blanche prend la pose devant une pancarte représentant Donald Trump, grimé en bébé, tenant les États-Unis dans les mains.



Quoi qu'il en soit, la surprise était réussie pour Orlando Bloom, qui exprime sa joie sur les réseaux sociaux, avec une photo de lui et de sa mère, le "meilleur cadeau du monde", écrit-il en légende de la photo.