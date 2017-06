publié le 15/06/2017 à 10:27

Place aux frissons sur TF1. La chaîne diffusera jeudi 15 juin le premier épisode de sa série de l'été Juste un regard, adapté du roman éponyme de Harlan Coben avec Thierry Neuvic et Virginie Ledoyen. Le romancier américain fera d'ailleurs une apparition dans le sixième épisode. L'histoire ?



Celle d'une famille ordinaire à qui il va arriver des épreuves extraordinaires. Au départ, c'est une famille unie, et puis un matin, en recevant par la poste l'album photo qu'elle a commandé sur Internet, la mère, Eva, trouve une autre photo qui n'est pas à elle. On y voit son mari entouré de femmes, l'une d'elles étant barrée par une croix.

Cela semble dérisoire, ça ne l'est pas. C'est l'anti-polar nordique, c'est angoissant par temps lumineux... "Je souhaite que la série rencontre un public. C'est hyper haletant. J'ai adoré jouer Eva", confie Virginie Ledoyen. "Quand il y a de l'ambition de la part de tout le monde pour élever un peu le niveau des séries françaises, bien sûr qu'on a envie que cela rencontre le public", poursuit Thierry Neuvic.

> Découvrez la nouvelle série événement Juste un regard le jeudi 15 juin sur TF1