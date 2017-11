publié le 17/11/2017 à 13:45

"Son retour à la maison est prévu sous peu, la situation est stabilisée". Tels sont les mots réconfortants qu'un proche de Johnny Hallyday a pu confier à son sujet dans la matinée du vendredi 17 novembre.



Le chanteur de 74 ans, qui avait révélé souffrir d'un cancer des poumons au mois de mars dernier, a été hospitalisé à Paris dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 novembre. L'information, dévoilée par Voici, avait été confirmée à l'Agence France Presse (AFP) ce vendredi.

Selon les récentes déclarations du proche, si l'artiste est donc toujours hospitalisée, il n'y aurait pas de raison de s'inquiéter. Le taulier du rock va pouvoir retourner "sous peu" dans sa villa dans la banlieue chic parisienne, à Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine) entouré de sa femme, Laeticia, ses enfants, Jade et Joy, et ses proches.



Une nouvelle rassurante qui survient le jour même de la sortie de l'album hommage baptisé On a tous quelque chose de Johnny. On y retrouve les plus grands tubes du rockeur chantés par treize artistes, dont Kendji Girac, Louane, Florent Pagny ou encore Benjamin Biolay.