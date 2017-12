Citoyen polonais et français, Roman Polanski est recherché par la police américaine depuis 1977 (archives).

publié le 13/12/2017 à 21:55

Lors de l'hommage rendu à Johnny Hallyday samedi 9 décembre à l'église de la Madeleine, les grilles ne se sont pas ouvertes pour le couple Polanski. Après une courte explication avec les vigiles postés devant l'entrée de l'édifice, le réalisateur, accompagné de son épouse Emmanuelle Seigner et de leur fille Morgane, a dû rebrousser chemin, a rapporté Vanity Fair.



Internautes et journalistes ont aussitôt supputé que le passé trouble du cinéaste, accusé de viols sur mineurs à la fin des années 1970, lui a fermé les portes de la cérémonie d'hommage de Johnny Hallyday. Une version démentie avec vigueur par Emmanuelle Seigner qui affirme avoir bel et bien été invitée par Laeticia Hallyday, comme l'explique Le Parisien.

"Nous sommes restés bloqués pendant une heure et demie dans les embouteillages et hélas nous sommes arrivés en retard. Nous n'avons pas pu rentrer dans l'église pour des raisons de sécurité spécifiques liées à la présence du président de la République", s'est emportée l'actrice sur Instagram mardi 12 décembre. Et de lancer au passage une vive critique à destination des médias : "Honte à vous de raconter n'importe quoi comme toujours !"

Message aux medias concernes , invites par Laetitia Hallyday nous sommes restes bloques pendant 1 h et demie dans les embouteillages et helas nous sommes arrives en retard , nous n avons pas pu rentrer dans l eglise pour des raisons de securite specifique liees a la presence du president de la republique . Honte a vous de raconter n importe quoi comme toujours! Une publication partagée par Emmanuelle.Seigner Official (@emmanuelle.seigner) le 12 Déc. 2017 à 13h10 PST