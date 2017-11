publié le 23/11/2017 à 11:29

Une fois encore, Charlie Hebdo fait couler beaucoup d’encre. Cette semaine, le journal satirique consacre sa une à Johnny Hallyday, et plus exactement à son combat contre le cancer qui le ronge. Le rockeur de 74 ans a été hospitalisé le 13 novembre dernier pour "détresse respiratoire", avant de sortir quelques jours plus tard pour retrouver sa demeure de Marnes-la-Coquette (Hauts-de-Seine). Depuis, l'artiste a rassuré ses fans en faisant son retour sur les réseaux sociaux.



C’est donc avec toute l’irrévérence qui le caractérise que Charlie Hebdo a décidé d’ironiser sur la maladie et les souffrances de Johnny Hallyday. Le caricaturiste Riss a décidé de le croquer avec des tuyaux lui sortant de la bouche, du nez et des oreilles, reliés à des machines particulièrement sollicitées à en croire les bulles "bzz bzz" ou "bip bip" ici et là.

Le titre ne donne pas non plus dans la légèreté : "Johnny laisse tomber le rock pour se mettre à l'électro". Un calembour de mauvais goût ? C’est en tout cas ce que clament nombre de fans, qui montent rapidement au créneau sur les réseaux sociaux.

Pas sûr que ça fasse rire les fans de Johnny #CharlieHebdo# pic.twitter.com/u9Wog9Qs7Y — Bethy Coscia (@CosciaBethy) 22 novembre 2017

La une de Charlie Hebdo : Johnny Hallyday. La preuve que pour eux... rien n'est sacré. https://t.co/ef0k519C9z — sophie durocher (@sophiedurocher) 22 novembre 2017

À l’inverse, d’autres admirateurs du chanteur voient en cette couverture une représentation de la fureur de vivre de leur idole, combattant la maladie avec acharnement. Décidément, Charlie Hebdo ne cessera jamais de diviser.

évidemment aucun rapport. Disons que c'est gentil et mignon - il ne se moque pas de la maladie, j'y vois plutôt un clin d'oeil à la capacité de Johnny à toujours rebondir..

Honnêtement, je trouve ça drôle et pas offensant. — Daarjeeling (@Daarjeeling) 22 novembre 2017

je suis fan de Johnny et je suis mort de rire si au moins ça pouvait faire reculer cette saloperie de maladie — Yves Michel (@yvesmichel97419) 22 novembre 2017