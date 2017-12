publié le 10/12/2017 à 07:20

C'est un document d'archive inédit. Une conversation entre l'écrivain Jean d'Ormesson, décédé mardi 5 décembre à l'âge de 92 ans, et sa fille Héloïse. C'était en 2007 à l'occasion de la parution dans la maison d'édition créée par Héloïse d'Ormesson d'un livre de son père, Odeur du temps. Un échange à leur image, complice, tendre, pudique.



"Ma fille a créé sa maison d'édition il y a deux ans, peut être trois, elle a fait ça toute seule, avait souligné Jean d'Ormesson au micro de RTL en 2007. Je dois dire que je n'ai pas levé le petit doigt pour l'aider. C'est pas que je n'ai pas d'affection pour ma fille, j'en ai au contraire beaucoup, mais je pensais qu'il fallait la laisser se débrouiller. Et elle a déjà, parmi les petites maisons d'édition, conquis sa place et je me suis dit que je devais lui donner un livre et je lui ai donné ce recueil d'articles".

"On avait un peu peur de cette idée, enfin peur, on avait des réticences pour différentes raisons", confiait à son tour Héloïse d'Ormesson, invitée au micro de RTL sans que son père ne soit mis au courant. "Je rêvais secrètement de le publier mais l'enjeu me paraissait énorme, a-t-elle souligné. On en parlait pas, on semblait ne pas le souhaiter. Puis par un concours de circonstances, on a évoqué cette possibilité de ce recueil, et là je dois dire que c'est merveilleux, il m'a fait le plus beau des cadeaux".

"Odeur du temps", de Jean d'Ormesson Crédit : Éditions Héloïse d'Ormesson

Odeur du temps, de Jean d'Ormesson, a été publié en mai 2007 aux éditions Héloïse d'Ormesson.