Johnny Hallyday a "écrit un testament en toute lucidité", affirme Claude Lelouch

Depuis le 12 février, date à laquelle Laura Smet a annoncé avoir saisi la justice pour contester le testament écrit par son père Johnny Hallyday, une guerre des clans fait rage. Eddy Mitchel, Jacques Dutronc et Gérard Depardieu ont déjà affiché leur soutien sans faille à Laura Smet et son demi-frère David Hallyday, "codemandeur" dans ce dossier. Jean-Claude Camus a quant à lui pris la défense de Laeticia Hallyday, accusée par certains d'avoir fait le vide autour de son mari au cours des dernières années de sa vie.



C'est au tour de Claude Lelouch de voler au secours de la veuve du chanteur. Dans une interview accordée à Nice-Matin, lundi 26 février, le réalisateur a affirmé que Johnny Hallyday a "écrit un testament en toute lucidité, de sa main". "Je pense que lui seul peut répondre à toutes les questions que les gens se posent", explique également le cinéaste et ami intime du chanteur et de son épouse.

Le réalisateur de L'aventure c'est l'aventure a toujours fait part de son admiration à l'égard de Laeticia Halliday. "Elle va souffrir un peu plus, mais elle a été magique, merveilleuse. Je tiens absolument à lui rendre hommage. Laeticia a été le plus beau cadeau que la vie ait fait à Johnny", a-t-il déclaré récemment sur France Info.



Lors de la cérémonie d’hommage à Johnny Hallyday, Claude Lelouch avait créé la polémique en sortant son smartphone pour immortaliser la scène. Alors que le cercueil se trouvait encore à l’extérieur, il avait filmé l’événement sous tous les angles, et notamment les proches du chanteur défunt. "J’ai passé ma vie à filmer Johnny. (...) Et je sais qu’hier il y a des gens qui ont été choqués que je puisse filmer Johnny. Mais j’avais décidé d’offrir un cadeau à Laeticia et aux enfants", s'est-il justifié par la suite sur BFMTV.