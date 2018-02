publié le 26/02/2018 à 17:54

"Tu as été parfaite, digne, sincère et émouvante". C'est ainsi que commence le texte de Michel Polnareff publié à l'attention de Sylvie Vartan dimanche 25 février 2018. Ce texte se voulait comme une réaction à l'interview sur France 2 de la chanteuse qui fut aussi la première épouse de Johnny Hallyday et demeure la mère de David Hallyday.



"Ta peine sera ressentie par les millions de gens qui, comme moi, mais moi je le savais déjà, ont senti ton intelligence à employer les mots qu'il faut dans un contexte qu'on ne peut pas faire plus malsain, écrit Michel Polnareff sur sa page Facebook. Tu as été sang pour sang classe, continue-t-il, en faisant une référence au disque de 1999 qui a uni Johnny et David Hallyday. Bravo, c'était pas facile, de se contrôler quand on hurle intérieurement. On t'aime. Ton copain Michel."



Sylvie Vartan a déclaré qu'elle ne pensait pas Johnny capable d'avoir pu "renier son sang et son histoire" et déshérité "de son plein gré" ses deux premiers enfants. "J'ai beaucoup de mal à croire que l'homme que j'ai connu, aimé follement, et que je connais très bien, ait pu réécrire son histoire, renier son sang et son histoire en déshéritant et en ne donnant pas le droit moral (sur ses œuvres, ndlr) à ses enfants (...) C'est inimaginable la violence et le reniement d'un père. Je ne crois pas que Johnny était capable de cela".

"La justice fera son travail et voilà. Je ne peux que témoigner et parler de ma tristesse", a également confié la chanteuse, ajoutant que David, quant à lui, est "meurtri" et "blessé".