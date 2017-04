Jeanfi Janssens fait le show aux Grosses Têtes

publié le 18/04/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qui à Pâques mangent des œufs et des poules en quinoa.

… Arielle Dombasle



Une Grosse Tête qui n'a pas mangé de cloche ça serait du cannibalisme.

… Chantal Ladesou



Une Grosse Tête qui attend plus la résurrection du PSG que celle du Christ.

… Florian Gazan

Une Grosse Tête qui pour Pâques s'est tapé une poule.

… Pierre Benichou



Une Grosse Tête qui vient d'arriver pour fêter Noël.

…Titoff



Une Grosse Tête qui a crucifié sa carrière de steward pour ressusciter comme humoriste.

… Jeanfi Janssens



Jeanfi Janssens dans Le Grand Studio RTL Humour Crédit : SIPA Presse pour RTL

Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.



Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !