On a dit "D.D." comme on a ensuite dit "B.B." ou "C.C". "D.D." comme Danielle Darrieux, bien avant BB comme Brigitte Bardot et C.C. comme Claudia Cardinale. Oui, Danielle Darrieux, née le 1er mai 1917, a donc eu 100 ans cette semaine. Son anniversaire n'est d'ailleurs pas passé inaperçu, d'abord grâce à un livre que nous a fait découvrir Bernard Lehut dans Laissez-vous tenter, ensuite par un communiqué de l'Académie des Césars envoyé le 2 mai. Peu importe, c'est le geste qui compte.



Le savoir-vivre est respecté et s'il y en a une qui justement sait vivre, c'est bien cette comédienne immense par son talent et sa simplicité. À tout âge, elle a gardé sa fraîcheur, son sourire lumineux, son regard clair et vif, son peps intemporel. Elle est de toutes les époques, Danielle Darrieux. Elle est donc "D.D.", avec cette beauté, comment dire, hydratée. Une publicité vivante pour les thermes de Vichy. Soit dit sans arrière-pensée malsaine car ceux qui veulent évoquer son voyage en Allemagne en 1942 devront également préciser que c'était pour elle le seul moyen de retrouver l'amour de sa vie d'alors, Porfirio Rubirosa, à l'époque maltraité dans une prison Nazi.

Elle faisait l'actrice sans faire de cinéma. Isabelle Morini-Bosc





Pourquoi a-t-elle ensuite si bien passé les décennies et les modes ? D'abord, grâce à une extrême bonne santé (merci papa merci maman) et en étant une bonne vivante. Quand, sainement, on ne s'interdit rien, on peut raisonnablement tout se permettre. Et puis il arrive que quand on aime la vie et les gens, ils vous le rendent ! Ce que tous ont en effet souligné, notamment son premier mari le cinéaste Henri Decoin, c'est qu'elle faisait l'actrice sans faire de cinéma. Sans se faire de films comme tant d'autres.

Elle jouait comme elle était, elle était comme elle jouait, fine et instinctive, trop tournée vers les autres pour être repliée sur elle-même ! Il y avait en effet autant de points communs entre elle et un torturé de l'Actor's Studio, qu'entre deux droites parallèles, qui par définition ne se rencontrent jamais. Quand elle souriait, le technicolor semblait de plus avoir été créé pour elle, qui renvoyait cette lumière. Oui, soit dit sans mauvais jeu de mots c'était une actrice qui, comme son miroir, réfléchissait.

Une comédie pour terminer sa carrière

Allez-vous étonner que les américains aient été fous d'elle, qu'elle se soit vite ennuyée aux States, qu'elle soit donc ensuite revenue. Allez-enfin vous étonner qu'elle ait eu une passion amicale (partagée) pour la spectaculaire Katharine Hepburn qui, comme elle, joua le rôle de Coco Chanel. Mais sa plus belle réussite, c'est peut-être d'avoir si bien su passer le temps sans jamais être dépassée. Elle dont le dernier long-métrage, tourné en 2009, est sorti en salle en 2010.



Cela étant dit, il y a là une inexactitude qui mérite précision. Son dernier film fut en fait un téléfilm, puisque pour elle le petit écran valait le grand lorsque l'histoire était bonne. Or elle l'était sacrément, cette intrigue pleine de quiproquos sur la solitude et la revanche amoureuse. Ce bijou dû à Jacques Santamaria, diffusé le 1er janvier 2011, s'appelait C'est toi c'est tout, et Danielle Darrieux considérait que ces nouveaux jeux de l'amour et du hasard bouclaient admirablement la boucle : "J'ai commencé ma vraie carrière par une comédie, je la termine par une autre, et c'est effectivement tout".



Elle a donc également réussi sa sortie professionnelle, en jouant pour notre meilleur scénariste après avoir véritablement commencé avec Billy Wilder. Ce fut le seul film français du cinéaste, une oeuvre déjà majeure pour une comédienne qui, à l'époque, ne l'était pas encore. Et il suffit de revisionner C'est toi c'est tout pour voir que là aussi, c'est elle, c'est tout, c'est même tout elle !