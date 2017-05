publié le 04/05/2017 à 10:10

Après le film Arrête de pleurer Pénélope en 2012, Juliette Arnaud est de retour au cinéma ! La comédienne partage l'affiche de Venise sous la neige avec notamment Elodie Fontan, Arthur Jugnot et Olivier Sitruk. Le premier long métrage d'Elliott Covrigaru est l'adaptation d'une pièce de théâtre à succès.



"Venise sous la neige" d'Elliot Covrigaru avec Juliette Arnaud et Arthur Jugnot

L'histoire : Christophe, un dramaturge incompris, tente désespérément de financer sa nouvelle pièce que doit interpréter Patricia, sa compagne. Il cherche de l’aide auprès d’un ancien camarade sur le point de se marier, qui invite le couple à passer un weekend à la campagne. Mais Patricia (Juliette Arnaud), en froid avec Christophe, ne prononce pas un mot devant les futurs époux pour lesquels elle n’éprouve aucune sympathie. Son mutisme persuade ses hôtes un peu naïfs qu’elle est en réalité étrangère. Trop contente d’embarrasser Christophe, Patricia décide de jouer le jeu et s’invente une langue et un pays, la Chouvénie. Le couple y croit dur comme fer, ce qui donne au quiproquo des proportions de plus en plus délirantes.

Découvrez la bande-annonce du film :

> "Venise sous la neige" - Bande Annonce

