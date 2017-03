Isabelle Mergault présente son premier roman

publié le 08/03/2017 à 17:59

La présentation des Grosses Têtes :



Une Grosse Tête qu'on n'a pas entendu crier "Sacha Guitry" depuis trop longtemps… Isabelle Mergault !



Une Grosse Tête en tournée dans toute la France avec la pièce "Numéro Complémentaire" et qui pourrait reprendre dans la Sarthe la pièce "Arrête de pleurer Pénélope"…Steevy Boulay !

Une Grosse Tête qui nous fait vibrer, surtout quand elle marche…

Caroline Diament !



Une Grosse Tête qu'on peut mettre dans l'émission avec Caroline Diament mais pas dans l'ascenseur… Bernard Mabille !



Une Grosse Tête qui chante comme il respire mais on espère qu'il respire mieux qu'il ne chante… Christophe Beaugrand !



Une Grosse Tête qui préfère faire la route des vins que les chemins de Compostelle… Jean-Jacques Peroni !



Inscrivez vous pour participer aux différents jeux proposés par Les Grosses Têtes et remporter peut être de nombreux cadeaux !



- Ayez votre nom associé à une question de Laurent Ruquier et tentez de remporter la somme de 300€.

- Participez au Challenge 'Face Aux Grosses Têtes' et remportez un voyage.

- Donnez le contenu de la Valise RTL et remportez celui-ci.



Pour vous inscrire, rendez-vous sur le site de RTL, en donnant vos coordonnées complètes et le jeu auquel vous souhaitez participer.





Pour la Valise RTL, vous pouvez également vous inscrire par SMS en envoyant le mot "VALISE" au 74 900.

Bonne chance !