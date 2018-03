Laeticia Hallyday entourée de Jade, Joy, Laura Smet et David Hallyday, le 9 décembre 2017

et Thibaut Deleaz

publié le 15/03/2018 à 12:24

Les avocats de Laura Smet demandent également le renvoi de l'audience pour l'héritage de Johnny Hallyday qui doit avoir lieu ce jeudi 15 mars à 14h30 à Nanterre, selon les informations de RTL. Plus tôt dans la matinée, les avocats de son frère David Hallyday avaient eux aussi demandé le renvoi du procès.



Du côté de Laura Smet, ses avocats se voient contraints de demander aussi le renvoi ayant reçu des informations distillées tardivement. Les avocats de David Hallyday avançaient formuler la même raison pour justifier leur demande de renvoi. "Cette demande est en effet motivée par les nombreux développements et pièces communiquées auxquels nous allons devoir répondre", a précisé Me Carine Piccio.



Cette première audience est très attendue car elle conditionne toute la suite judiciaire de l'héritage. Laura Smet et David Hallyday, qui contestent les modalités de succession de leur père Johnny qui les "déshérite" selon eux, demandent le gel du patrimoine financier du chanteur ainsi qu'un droit de regard sur l'album posthume qui doit sortir dans l'année.