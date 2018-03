publié le 15/03/2018 à 11:44

La dernière soirée entre amis de Johnny Hallyday. Son dernier dîner entre potes. Alors que le tribunal de Nanterre se penche aujourd'hui sur l'héritage du chanteur, Paris Match a rencontré ses plus proches amis. Le clan des 7 comme on les appelle. Ceux qui l'on accompagné sur la Route 66 en 2016.



Tous se retrouvent le 30 novembre dernier à Marnes-la-Coquette, chez l'artiste pour le dîner du jeudi. Une tradition, un rendez-vous, que la star a décidé d'instaurer la semaine précédente. Ce dîner est le 2e. Ce sera aussi le dernier, mais ça ils ne le savent pas.

D'autant que Johnny a l'air d'avoir des projets plein la tête. Il vient de s'acheter deux voitures, leur fait écouter quelques titres de son prochain album, une ballade magnifique parait-il, évoquant le diable. Il rêve de repartir sur la Route 66, il plaisante.

En arrivant pourtant, la bande de potes a un choc. Il est 20h30 ce soir-là. Johnny est dans son bureau, cet antre peuplé de souvenirs, de guitares, de disques d'or, qu'il ne quitte plus. "Il ne peut plus monter l'escalier qui mène à sa chambre", raconte Claude Bouillon son ami restaurateur. "L'ascenseur récemment installé est trop petit pour le fauteuil roulant. Un lit médicalisé a donc été disposé, à ses pieds. Posés à même le sol, les matelas de Laeticia, Jade et Joy. Spectacle poignant, impressionnant", dit Bouillon.



La pièce qui fait bien 20 mètres carrés lui parait soudain rétrécie. La soirée se passe. Au moment de se quitter Claude Bouillon promet de s'occuper du repas la semaine suivante. Pierre Billon, l'autre ami de 40 ans, celui qui a écrit J'ai oublié de vivre, reste un peu avec lui. Johnny lui demande : "Tu crois que ça va aller ?". "Bien sûr, on va repartir !", répond Billon.



Philippe Fatien, un autre du clan des 7, est juste derrière eux. Il se rappelle : "Johnny a dit ça d'une voix étranglée, comme celle d'un enfant. C'était dur. On savait tous que ça n’irait pas loin, mais quand on l'a quitté cette nuit-là, on n'a pas pu faire autrement que se dire à jeudi prochain". Johnny mourra la veille, dans la nuit du mardi au mercredi.

La colère des retraités

Journée de manifestation. "Les retraités refusent d’être les vaches à lait du macronisme", titre l'Humanité. Pourtant à en croire le Figaro, le chef de l'État pourrait bien être leur meilleur allié.



"Emmanuel Macron, explique Jérôme Sainte-Marie, est un président jeune, mais il n'est pas le président des jeunes. Il a besoin de maintenir et d’accroître son emprise sur les retraités pour consolider sa base électorale. Avec 24% des lecteurs au premier tour, il ne peut se contenter de séduire les cadres, les chefs d'entreprises et les habitants de grandes métropoles".



"Les retraités ce sont en effet près de 16 millions de personnes. Ce sont aussi surtout des électeurs. Plus de 88% des plus de 70 ans ont voté lors de la dernière présidentielle, contre 80% des électeurs."

Ehpad sous pression

Une grogne des retraités qui s'ajoute à celle des personnels des maisons de retraites. Les syndicats réclament un soignant pour un résident en Ehpad. C'est aussi l'une des propositions du rapport parlementaire remis hier. "Impossible", répond ce matin Florence Arnaiz-Maumé dans les colonnes de l'Opinion.



Pour celle qui représente la Fédérations des maisons de retraites privées, la mesure coûterait 8 à 10 milliards d'euros. "Quand on sait que la journée de solidarité rapporte aujourd'hui 2 milliards, il en faudrait a minima quatre autres supplémentaires. Ni les Français, ni les entreprises n'y sont prêts", conclut-elle.

Damas après sept ans de guerre

À la une de la Croix, ces sept ans de guerre en Syrie et un reportage édifiant à Damas, auprès d'une population qui vit sous perfusion humanitaire. Des gens usés. "Même ceux qui sont contre le régime en ont marre", explique une femme qui rêve de retrouver sa vie d'avant. "N'importe quelle autre solution serait meilleure que cette situation", explique-t-elle.



Il faut dire que la société a considérablement changé en sept ans. Plus de 80% de la population vit sous le seuil de pauvreté. Le pays a perdu la plus grande partie de ses cadres, en particulier ses médecins, ses ingénieurs, partis sur les routes de l'exil. La main d'œuvre masculine se fait rare. Soit les hommes ont fui le pays, soit ils sont au front.



Résultat, les femmes représentent une part grandissante de la population active. Les enfants aussi. Certains ramassent des bouteilles en plastiques pour les revendre, d'autres vendent des chaussettes dans la rue. Paradoxalement, la consommation de drogue est en forte hausse, la chirurgie esthétique est très prisée.



Cela parait dingue dans un pays en plein chaos. L'explication, c'est le rédacteur en chef du quotidien El Watan qui la donne. "La guerre et les sanctions internationales ont favorisé l’émergence d'une classe de profiteurs de la guerre, de nouveaux riches en somme, qui ont fait fortune grâce au trafic, au racket, au pillage et à la contrebande, y compris dans les zones contrôlées par le régime."



Le conflit a fait au moins 350.000 morts et la moitié de la population a été déplacée.